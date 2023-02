Il Ministro Abodi: "Concentrati su Euro 2032, sfida possibile per l'Italia"

Fonte: ANSA

Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi a margine della presentazione del cortometraggio "Montespaccato Calcio, legalità in campo" al cinema Troisi di Roma. Sulla possibilità paventatasi all'Italia tra il 2020 e il 2021 di presentare con Arabia Saudita ed Egitto una candidatura ai Mondiali del 2030 aggiunge: "Non ho un parere da esprimere per due ragioni: la prima è che sono immerso nella realtà di Montespaccato che vale più di un mondiale per il valore dell'esperienza che ci regala e secondo perché non mi esprimo su cose di cui nessuno mi ha parlato, a maggior ragione se ci sono temi così delicati". (ANSA).