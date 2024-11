Podcast Il paragone di Amelia: "Meret come ha fatto Perin alla Juventus"

L'ex portiere e tecnico Marco Amelia è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare di Milan.

Lotta Scudetto, per lei chi è favorito?

"Milan e Juve, perchè in tre partite può succedere di tutto. Vedendo la prima parte ci campionato però Atalanta e Napoli hanno qualcosa in più come intensità di gioco. E poi ho visto anche qualcosa nel Napoli che ho visto difficilmente in passato nelle squadre di Conte, una squadra che rimane dietro e poi riparte. Sa cambiare strategia e questo mi fa pensare che il Napoli e l'Atalanta potranno dare più filo da torcere all'Inter, e anche la Juve se troverà una maggiore identità con il lavoro di Thiago Motta".

E che voto dà a Meret?

"8. E' un ragazzo che ha fatto quello che ha fatto Perin alla Juve, quando è diventato titolare ha vinto lo Scudetto, perché Spalletti lo ha sempre appoggiato. Quest'anno sta facendo di nuovo grandissime prestazioni. E 'stato determinante in molte partite, è un ottimo portiere".