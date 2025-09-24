Il paragone di Caressa: "Spinazzola mi ricorda Zambrotta"

Fabio Caressa, commentando la quarta giornata di Serie A e stilando il suo consueto best-11 sul proprio canale Youtube, ha voluto esaltare l'esterno del Napoli Leonardo Spinazzola: “Ricordo ancora le sue partite con la Juventus, come quella spettacolare contro l’Atlético Madrid. Con il Napoli, contro il Pisa, ha offerto una prestazione brillante, ma non è stato un episodio isolato.

Spinazzola è un giocatore che sa saltare l’uomo, può giocare da terzino basso o più avanzato, dando sempre un grande contributo. È tecnico, dribbla, sa creare superiorità”, ha spiegato Caressa. “Mi sorprende che sia stato spesso trattato come un giocatore secondario. A me ricorda Zambrotta: stessa capacità di spinta, stesso dribbling".