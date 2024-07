Il paragone di Fedele: "Mi piace Gilmour, è un tattico alla Fusi"

vedi letture

Affare Osimhen? Se le condizioni per la cessione non si verificassero, il Napoli potrebbe pensare di tenerlo. Escludo che Conte preferisca Lukaku ad Osimhen. Certo il mister vorrebbe avere a disposizione i calciatori che avrà in rosa il prima possibile. Quali saranno i tre difensori? Per me Rrahmani, Marin e Buongiorno. In questo modo - ha detto il dirigente sportivo Enrico Fedele a Radio Marte - si irrobustisce anche fisicamente la difesa, che guadagna in muscoli e cm. con difensori che possono diventare pericolosi anche in fase offensiva.

Di Lorenzo? Lo vedo più come quarto di centrocampo che non come braccetto, i braccetti devono essere difensori puri e non terzini nella difesa a quattro. Per questo non vedo bene come braccetto neanche Olivera. Natan? È robusto fisicamente ma ha la tendenza alla scivolata, il che lo rende pericoloso nel pacchetto arretrato. Al momento l’unico tiratore da fuori è Folorunsho, il vulnus del Napoli è l’assenza di un battitore di calci piazzati. Penso potrebbe farlo Kvaratskhelia. Brescianini è un ragazzo che sostituirebbe Cajuste, ma non è un fenomeno. Può fare vari ruoli, giocando a due come a tre. Inoltre, è un calciatore di piede mancino, come ne mancano nel centrocampo del Napoli. Ha ottimi inserimenti e potrebbe tornare utile in mediana. Al Napoli serve un grande grande 'catturatore di palloni' in mezzo al campo, qualcuno che permetta ad Anguissa e Lobotka di lanciarsi avanti, facendo da sentinella che consenta agli esterni del 3-5-2 di fare delle volate per mettere la palla al centro per il colpitore di testa, ovvero il centravanti titolare.

Billy Gilmour è proprio questo, un un piccolo Fusi, un giocatore intelligentissimo, una sentinella del centrocampo che evita i contropiedi avversari e sa fare la differenza in mediana. Lo scozzese del Brighton, che il Napoli sta trattando, è un giocatore importante, perché scioglie le redini di Lobotka e di Anguissa, lasciandoli liberi di muoversi. Il camerunense, delle volte, si lancia troppo avanti ed ha bisogno di chi gli copra le spalle. Gilmour può essere una buona alternativa anche dalla panchina”