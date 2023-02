Il pizzaiolo Porzio: "Per colpa di ADL dovrò inventare un'altra pizza"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Errico Porzio, maestro pizzaiolo

"Il presidente ogni tanto ribadisce il suo odio per la pizza napoletana (ride ndr). Gli ho mandato anche un messaggio in cui gli ho detto che per 'colpa sua' inventerò la 'romaletana', una pizza metà napoletana e metà romana. Proveremo ad accontentarlo. Che la nostra sia una pizza di difficile digestione, è un mito ormai sfatato. La romana, invece, ha caratteristiche diverse, pesa meno ed è più leggera. Forse per questo il presidente la preferisce.

Pizza Scudetto? Dopo Napoli-Liverpool annunciai che questa squadra avrebbe vinto quella-cosa-là con 5-6 giornate di anticipo. La pizza per lo Scudetto si chiamerà Ricomincio da 3, ma non posso dare troppi indizi. Il ragù non mancherà, ma non posso dirvi altro sui restanti gusti.

Il mio rapporto col Napoli? Lunedì 13 sarò ospite a Castel Volturno, la società mi ha invitato e non posso dire altro. So che Spalletti è amante della pizza napoletana, ma ora non so se De Laurentiis gli rinnoverà il contratto visto il suo rapporto appunto con la pizza nostrana (ride ndr)...".