Il politico Di Lello: "Vlahovic? Spese folli, ma poi chiedono aiuti dal Governo..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Di Lello, politico: "Presidente? Avere uno sceicco innamorato del Napoli, anche Jeff Bezos mi andrebbe bene come proprietario, potrebbe regalarci tante emozioni. Vlahovic? Esistono regole del fair play finanziario per mettere un limite a questa follia delle spese pazze che ha portato indebitamento per centinaia di milioni di euro, che sia la Juventus o l'Inter o altre big europee. Poi mi chiedo: come può il mondo del calcio volere dal Governo i ristori quando continua questa politica?".