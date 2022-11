Il post di Del Genio sui 100 punti finisce a Mediaset: brutti insulti da Cruciani e Mauro

Ha riscosso enorme successo tra i tifosi del Napoli il post social di Paolo Del Genio sulla necessità di fare 100 punti dopo i continui favori arbitrali

Ha riscosso enorme successo tra i tifosi del Napoli il post social di Paolo Del Genio sulla necessità di fare 100 punti dopo i continui favori arbitrali alle squadre del nord ("altrimenti ci fottono"), al punto da finire a Pressing, trasmissione del lunedì di Mediaset. Immediata la replica di Giuseppe Cruciani che ha offeso pesantemente Del Genio, chiaramente non presente in studio: "Uno che dice una cosa del genere ha problemi. E' un caso umano. Il Napoli dovrebbe avere più di 10 punti di vantaggio?". A seguire l'ex azzurro Mauro: "Francamente non tutto è commentabile".

A seguire è stato chiesto un parere anche a Raffaele Auriemma sulle preoccupazioni in città per gli aiuti alle milanesi: "Complotto? Non sostengo in alcun modo la tesi sul complotto. Il palazzo deciderebbe di non farglielo vincere? E cosa fa? Certo che negli errori arbitrali che avete fatto vedere ci sono tanti a favore delle squadre che arrancano dietro. Sono aiutini, s'è visto dagli orrori che avete mostrato. Vedete quali sono state le squadre più favorite?"