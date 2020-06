Il preparatore Saccone su Napoli-Juve: "Vincerà chi riesce a recuperare prima le energie"

Il prepatore atletico Corrado Saccone parla a Marte Sport Live: “Ho visto il Napoli l’altra sera, resto sempre un grande tifoso. Gli azzurri non mi sono dispiaciuti, tranne un paio di giocatori. Dries Mertens è sempre un fenomeno, anche Lorenzo Insigne è in buona forma. Diamo merito pure ad Ospina che ha fatto ottime parate. L’Inter è venuta meno in Lautaro, ma la partita è stata degna di questo periodo. Sarebbe stato difficile fare meglio. La finale di mercoledì dipenderà anche dai preparatori.

Chi riesce a recuperare energia, può fare meglio. Le motivazioni saranno alte a prescindere dall’aspetto fisico, per il Napoli questo appuntamento vale tantissimo, c’è l’accesso all’Europa League da conquistare. Vedo la Juve meno favorita. Il gioco di Sarri è spettacolare e ha delle proposte interessanti, Gattuso è un allenatore intelligente. Sarà una bella partita tatticamente parlando”.