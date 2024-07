Il pronostico di Iaquinta: "Il Napoli senza coppe è il terzo candidato per lo scudetto"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante della Juventus Vincenzo Iaquinta si è soffermato sul Napoli di Antonio Conte: "Il Napoli non ha le coppe europee? Infatti dopo Inter e Juventus, vedo Conte come candidato per lo scudetto, il Napoli lo metto davanti al Milan. L’Inter riparte con lo stesso allenatore e più o meno con la stessa squadra. Inzaghi si è dimostrato un top e davanti può contare sul miglior attaccante della Serie A: Lautaro".