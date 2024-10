Il retroscena di Parolo: "Conte ci mostrò movimenti di Lukaku in video già nel 2015"

Marco Parolo, opinionista Dazn, domenica era al Maradona per Napoli-Monza. L'ex centrocampista della Lazio ha rivelato un retroscena su Conte. Ha spiegato che nel 2015 in nazionale prima di una gara contro il Belgio, Conte mostrò ai calciatori alcuni video di Lukaku spiegando non solo i suoi movimenti da studiare come avversario ma anche elogiandolo e spiegando che si trattava del suo attaccante ideale per caratteristiche e modo di giocare. Conferma ulteriore del fatto che Conte stima da tempo Lukaku. Dopo averlo all'Inter, ora lo ha ritrovato al Napoli.