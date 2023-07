Il ringraziamento di ADL a Micheli: “E’ il capo di un gruppo scouting d’alto livello”

Nel corso della presentazione ufficiale delle nuova maglia, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha elogiato il capo scouting Maurizio Micheli.

Nel corso della presentazione ufficiale delle nuova maglia, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha elogiato il capo scouting Maurizio Micheli: “Sembrava fosse impossibile vincere senza uno come Maradona, ma grazie ad un modello unico, basato sulla sostenibilità e su scouting di primo livello, e ringrazio Micheli che è il capo degli scouting ed è qui presente, e questo modello vincente ci porta da 15 anni di fila in Europa, unici in Italia".