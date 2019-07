Il Roma, Scotto: "ADL ha ragione, Real l'ha prestato al Bayern e ora non accetta neanche l'obbligo di riscatto"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista de 'Il Roma', Giovanni Scotto: "James? Nel mercato di oggi la volontà dei giocatori è determinante. Andrà via dal Real Madrid e l'idea è di andare al Napoli, ce l'hanno detto Ancelotti ed ADL. Il presidente per me ha ragione a parlare di richieste ingiuste perché il Real l'ha prestato per due anni ad una superpotenza come il Bayern con diritto di riscatto, per poi non riscattarlo. ADL dice ' noi siamo un club più piccolo, facciamo un sacrificio per prenderlo, perché chiedi solo il titolo definitivo con unico pagamento e neanche va bene un prestito con obbligo? ADL aspetta segnali, non capisce una richiesta del genere nonostante la volontà del giocatore. ADL ha ragione nel parlare di richiesta ingiusta, il Napoli potrebbe pagarlo anche di più con un pagamento dilazionato, ma il Real vuole monetizzare subito perché deve prendere Pogba".