Il sindaco di Livorno: "Allegri? Gli manca allenare e si troverebbe bene a Napoli, ne sono certo"

Luca Salvetti, sindaco di Livorno, città natale di Allegri, allenatore accostato al Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Max ne vale la pena. Ho giocato con Allegri nei Portuali squadra storica livornese. Poi lui ha fatto la carriera che ha meritato. Napoli ha affinità elettive con Livorno. Sono città molto simili. Max si troverebbe bene a Napoli, ne sono sicuro. Max vuole riprendersi una panchina, gli manca allenare. Qualche mese fa l'ho incontrato ad un premio e poi devo dire che è stato protagonista di iniziative benefiche per le persone in difficoltà in piena pandemia. È legato alla sua Livorno".