Il Tottenham paga Vlahovic alla Juve, l'inviato a Londra: "Due 'sole', tifosi contro Paratici!"

Intervenendo a Radio 24, il giornalista inviato di ESPN e Corriere dello Sport, Gabriele Marcotti, ha parlato delle polemiche per il doppio acquisto del Tottenham da parte di Paratici: "I tifosi del Tottenham non la stanno prendendo bene. Si sono interrogati tutti su come la Juventus avrebbe fatto a pagare Vlahovic. Poi improvvisamente vedono i due acquisti e dicono 'Ah, ecco come fanno, dandoci queste due sole'"

"Paratici, anche per colpe non sue, non ha fatto operazioni felici al Tottenham. Con queste premesse è normale che venga a mangare la fiducia nei confronti dell'ex dirigente della Juventus. Conte, invece, non viene coinvolto in queste critiche al momento"