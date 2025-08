Video Il tuo sogno calcistico? Le risposte di Lucca, Rrahmani, Beukema e Marianucci

Grande entusiasmo a Castel di Sangro per l'evento in piazza con quattro azzurri a rispondere alle domande dei tifosi e che vi abbiamo offerto live. Lorenzo Lucca, Sam Beukema, Amir Rrahmani e Luca Marianucci hanno risposto anche alla domanda sul loro sogno calciatico.

Lucca: "Un sogno calcistico? Vincere uno scudetto sarebbe bello! Il sogno di ogni bambino è vincere con l'Italia, vincere i Mondiali", Rrahmani: "Sognavo la Premier League, da bambino per me era il campionato migliore del mondo. Però ormai sono qui, e sono concentrato sul Napoli". Beukema: "Da bambino il sogno era arrivare alla nazionale olandese, vincere il Mondiale. Ma ora voglio vincere uno scudetto con il Napoli", Marianucci: "lo sogno il primo gol in Serie A, poi gioire insieme a voi tifosi con scudetto ed altre cose". Di seguito il video dei nostri inviati