Il turno nero degli arbitri, Dg Salernitana: “Vogliamo spiegazioni! C’era rosso per Gatti”

Al termine della gara persa dalla Salernitana contro la Juventus, l'amministrazione delegato dei granata Maurizio Milan è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Siamo soddisfatti per quello che ha fatto la squadra, mister Inzaghi interpreta in questo momento lo spirito della società, molto arrabbiato per alcuni episodi arbitrali molto dubbi, mi riferisco all'espulsione di Maggiore dove c'era un fallo evidente in precedenza, un intervento di Gatti da espulsione. Ci riteniamo molto penalizzati stasera e anche il pubblico è abbastanza mortificato, questo senza nulla togliere alla Juve a cui vanno i nostri complimenti, ma già da domani mattina inizieremo a chiedere spiegazioni ai tavoli giusti".

In studio l'ex arbitro Marelli spiega la decisione di Guida, confermando la correttezza del secondo giallo a Maggiore. "C'era un fallo su Simy prima dell'azione del rosso di Maggiore. Ringrazio per la spiegazione, questi sono gli episodi più evidenti ma credo ci sia stato un atteggiamento abbastanza viziato durante la partita, anche per i richiami a Costil. Abbiamo varie cose da dire, nei contesti e nei momenti giusti. Lasciamo sbollire la rabbia che è tanta. E' la prima volta che non si presenta un nostro allenatore a rispondere alla stampa. Ci prenderemo il giusto tempo, domattina c'è anche assemblea di Lega, inizieremo a puntare un po' i piedi".