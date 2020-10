Il virologo Crisanti: "L'AZ può scendere in campo in sicurezza contro il Napoli, focolaio estinto..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea Crisanti, virologo dell'Università di Padova: "Se una squadra fa un tampone molecolare tre giorni prima di giocare, arrivano a Napoli e non hanno contatti, rifanno un nuovo tampone prima della partita, così i negativi possono scendere in campo. La trasmissione potrebbe essere stoppata in questo modo. Il protocollo di Serie A è inadeguato e l’abbiamo visto con il caso Genoa. Bisognerebbe testare i giocatori 3 giorni prima, isolarli, rifare il test il giorno della partita e far scendere in campo i negativi. Mi pare che il campionato olandese stia adottando questa modalità. Se fanno le cose correttamente, come precedentemente evidenziato, il focolaio può definirsi estinto. Dovrebbe essere il protocollo a dettare l’agenda, non viceversa. Non esistono elementi per affermare che il virus si è indebolito, di certo, nonostante i casi rilevati, sono numeri inferiori a quelli di marzo. Gli asintomatici sono contagiosi, lo dicono i numeri, anzi sono il vero pericolo perché non hanno nessun segno e vanno in giro pensando di essere sani. Vaccino in Primavera? Chi lo sa, lo speriamo tutti. Dal momento in cui viene elaborato a quello in cui viene disposto per il pubblico, ce ne passa del tempo. Se tutto va bene, dobbiamo convivere col Covid perlomeno fino all’autunno prossimo"