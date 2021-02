Il virologo Pregliasco: "Le varianti sono più contagiose e si diffondono nei bambini"

Nel corso di 'Radio Goal' è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli l'epidemiologo e virologo Fabrizio Pregliasco: "Le varianti del Covid? Questi virus Rna, come quello dell’influenza commettono errori nel replicarsi, che per loro sono positivi. Infatti i virus sbagliati, ossia le varianti, sono più contagiose e si diffondono anche nei bambini. In una prima fase si diceva avessero una stessa mortalità dell’originale, alcuni dicono invece che potrebbero averne una maggiore del 20/30%, speriamo non sia così. In questa fase epidemica siamo nella condizione di sereno prima della tempesta, i morti restano tanti ma la tendenza complessiva è verso il basso. Attendiamo però e aspettiamo lo scenario peggiore con una possibile recrudescenza, realizzando delle chiusure mirate e rivedendo le modalità del passare ad esempio alla zona rossa. Il lockdown totale non è attuabile vista l’attuale situazione economica del Paese, ci vuole una responsabilità di un compresso, sono decisioni davvero difficili da prendere per la politica.

I sintomatici contagiano? Sicuramente i sintomatici sono più contagiosi, ma anche gli asintomatici, non per tutto il periodo ossia prima di 20 giorni, possono contagiare anche se con minime probabilità. Dobbiamo rispettare le regole e sperare in una veloce vaccinazione.

Differenza tra il tampone molecolare e quello antigienico? Il tampone è lo stesso. Quello molecolare si fa in laboratorio ed è di maggiore affidabilità, quello antigienico si fa con quelle saponette ed è utile in ambito di screening, ma possono esserci della falsi negativi.

Immunità per i guariti? Non si conoscono i tempi certi, però per 3 mesi si dovrebbe essere immuni.

Vaccini? Quello Astrazeneca non è un vaccino di serie B, garantisce la stessa protezione rispetto alle forme più gravi. L’Aifa presto dirà che fino ai 65 anni può essere utilizzato. Quando un 20/30% di popolazione sarà vaccinato allora usciremo dall’emergenza”.