Ilicic: "Era fatta col Napoli, volevo lo scudetto e avevo già parlato con Ancelotti"

vedi letture

Josip Ilicic è stato ad un passo dal Napoli. Con Ancelotti in panchina. Era il 2019. Affare che sembrava ormai concluso, poi il colpo di scena. Lo stesso ex giocatore della Dea ne parla al quotidiano Diario AS.

"Era fatta per il mio passaggio al Napoli quando in panchina c'era Ancelotti. Ma alla fine l’Atalanta ha deciso di non lasciarmi partire. Per loro ero fondamentale. Io avevo già accettato l'offerta. Avevo parlato con l'allenatore, mi aveva detto due o tre parole sul calcio e poi mi aveva parlato della vita. Mi raccontò cose di Napoli: 'Dai, vieni, andiamo a mangiare, a bere...'. Era fondamentale, perché prima di essere calciatore sei uomo. Avevo sentito anche Mertens e il direttore sportivo Giuntoli. Ero convinto, volevo andar lí a vincere lo scudetto e stavo giocando bene, fisicamente ero un animale".