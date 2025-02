Immobile: "Campionato aperto. L'Inter ha tre competizioni, alla lunga questo può pesare"

Ciro Immobile, attaccante del Besiktas ed ex bomber della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport direttamente dal Bahrain, dove si è recato per assistere ai test di Formula 1: "Sto vivendo una bella esperienza in Turchia, sono felice. Il campionato è duro: stiamo cercando di dire la nostra".

Sicuramente segue ancora la Serie A. Chi vincerà lo Scudetto?

"Sicuramente è una bella sfida: è un campionato aperto. L’Inter rispetto a Napoli e Atalanta ha 3 competizioni, alla lunga questa cosa può pesare".