Impallomeni a sorpresa: "Napoli favorito, dietro metto Juve e Fiorentina"

L'ex calciatore e oggi opinionista Stefano Impallomeni, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, ha parlato della lotta al vertice in Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: "Per la quantità che ha fatto e la qualità, il Napoli è davanti a tutti. Dietro Fiorentina, che si è fatta apprezzare, ma c'è tanto ornamento ma poca sostanza. Poi magari Pioli farà i miracoli. Io metterei la Juventus".

