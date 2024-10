Podcast Impallomeni avvisa: “Partita molto delicata ad Empoli. Mi aspetto un acuto di Lukaku”

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Che ne pensa delle parole di Paul Pogba?

"Due anni di inattività sono troppi, la Juve per me ha altri programmi e nonostante la sua volontà credo che non tornerà. Il legame con i tifosi c'è, sta cercando di sfruttarlo, magari ha visto qualcosa in questa Juve e vuole tornare. Sarebbe romantico un suo ritorno, ma forse dovrebbe rivedere il suo contratto decisamente al ribasso. Non so comunque se Motta è convinto. E' una presenza ingombrante, difficile gestire comunque una situazione del genere, anche mediaticamente. Per me anche al 50-70% può giocare in Serie A degli sprazzi di partita, non a 8 mln di euro l'anno".

Milan, Leao in cerca di fiducia e arriva la fascia da capitano:

"E' un giocatore formidabile, quando ha spazi in campo è immarcabile, sennò fatica a livello mentale nel trovare spazi. Sembra uno fantasioso ma non lo è. Ha grande velocità, la utilizza male quando ha davanti difese schierate. Serve un allenatore che gli indichi la strada per sfruttare meglio le sue capacità e diventi più costante. E' istintivo, ma non puoi essere primitivo così nelle giocate. E' spaventoso fisicamente, ma deve lavorare sulle sue qualità. In questi anni ha campato di rendita per le sue qualità, ma non è migliorato nello sviluppo del gioco nel corso dei 90 minuti".

Messi ha detto che Lautaro è da Pallone d'Oro. Condivide?

"S'è riscattato in Nazionale, vincendo la Copa America da protagonista. Io non so decidere un calciatore che si staglia più in alto di altri. Premiamo il valore individuale del calciatore o questo e la sua stagione col club e in Nazionale? Di solito è il valore del calciatore, i fenomeni di solito vincono ma oggi non ne emergono".

Quali i trascinatori in questo turno di Serie A tra Pulisic, Thuram, Yildiz e Lukaku?

"Mi aspetto un acuto da parte di Lukaku, perché non so quanti gol possa fare quest'anno. E' una partita molto delicata per il Napoli quella di Empoli. Non può perdere punti nelle prossime due partite, perchè l'Inter è lì in agguato".

Tudor ha detto che Vlahovic può fare 30 gol:

"Ha tutto un repertorio da scoprire, ci deve mettere del suo e deve essere aiutato dal tecnico. Gli si deve voler bene, perché se te lo porti dietro per te dà l'anima".