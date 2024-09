Podcast Impallomeni: "Conte ha ragione, Juve su un altro livello. Ma al ritorno…”

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Inter, come l'ha vista in Champions?

"Ben solida, sa stare in campo. In vista derby per il Milan la situazione è critica. Se sta bene, come intensità, due gol te li fa".

Inter ora che ha l'obiettivo principale spostato verso l'Europa?

"E' una squadra che ha raggiunto una crescita sostanziale in Italia e in Europa. Gioca per vincere le partite, è consapevole della sua forza. Frattesi è il primo cambio migliore che c'è in Italia e in Europa. Barella ha giocato una partita totale, giocatore straordinario insostituibile. Così come Calhanoglu".

Milan, per il dopo Fonseca meglio Sarri o Allegri?

"Sono entrambi bravi nella fase difensiva, con Sarri che aggiunge qualcosa in più. Indipendentemente dal derby, per Fonseca dico che non è adatto caratterialmente a questo tipo di crisi. Ibra e Cardinale debbano fare una scelta obbligata. Anche se vince il derby, difficile che possa riprendersi. Quando una squadra prende gol così facilmente non la rimetti più a posto".

In che modo stanno incidendo Conte e Motta?

"Verrà fuori una partita bella. Il Napoli si è rimesso in carreggiata, si è stappato col la vittoria col Parma, dove sembrava che le cose potessero mettersi male. E' stato fortunato a Cagliari ma c'è voglia di lavorare. La squadra si è sintonizzata col suo tecnico. Motta è entrato in punta di piedi, sta dimostrando il suo valore ma ora c'è da capire cosa sarà contro il Napoli. La Juve soffre le squadre che si chiudono, vedremo col Napoli. Nel duello testa a testa vince Conte però. La Juve è la squadra che può migliorarsi di più in prospettiva futura. La Juve è su un altro livello, è più forte e ha ragione Conte. Ho sentito poi le sue parole, ha dato appuntamento al ritorno e quindi se fossi negli avversari comincerei ad avere paura".