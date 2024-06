Impallomeni: "Kvara che flop con la Georgia! Non vorrei che la richiesta del PSG abbia inciso"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

TuttoNapoli.net

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

Ieri due big della Serie A in campo:

"Che flop tra Kvaratskhelia e Leao. Involuto il georgiano dopo il caso nato col Napoli. Leao male, poi è permaloso e si irrita. E' lui che si auto-esclude, si è messo dietro Ronaldo e si è spento. Fa una rabbia incredibile vederlo così. Ha tutto tranne la rabbia di essere fenomeno. Per me a questo punto Leao è questo. Kvara lo stimo tanto ma non vorrei che l'affermazione improvvisa e la richiesta dal PSG abbia inciso".

Rabiot-Juve, come finirà?

"Ci deve essere un sacrifico importante della Juve. Credo che sia un aspetto economico, bisognerà confrontarsi con la madre. Per me è un giocatore fortissimo, con Motta potrebbe fare ancora meglio e sarebbe un tassello importante del centrocampo della Juve. Sarebbe un nuovo acquisto, un nuovo Rabiot".

Giuntoli, c'è già chi giudica il suo operato perché mancano i colpi in casa Juve:

"C'è impazienza da parte dei tifosi ma ci sta, ma ora si vedrà. Siamo al 18 giugno e sono dell'idea che prima del ritiro devi dargli almeno il 50% della rosa".

Zirkzee si allontana ancora dal Milan:

"Non so come finirà. Sarebbe il profilo perfetto per l'attacco del Milan e per il gioco della squadra, perché è un giocatore formidabile. All'agente però dico di darsi una regolata, non è possibile chiedere 15 mln di commissioni. Non mi piace fare la morale, ma è una cifra ecessiva".

Se Ghisolfi dà via Abraham e prende Retegui, come valutare l'operazione?

"Abraham è inferiore a Retegui? Non lo so. Lo terrei a questo punto. Se Retegui costa 15 e vendo Abraham a 40, allora l'operazione la faccio. Se vale 30, allora mi tengo Abraham. Io mi affido comunque a De Rossi e Ghisolfi".

Italia, si aspetta cambi per la Spagna?

"Io ripartirei dalla squadra che ha superato l'Albania, cercando di essere più attenti nella fase difensiva complessiva. Te la devi andare a giocare, cerchi di sfruttare gli spazi e cercare una maggiore compattezza in fase di non possesso. Non vedo perchè debba cambiare per gli altri. Se non giocasse Frattesi dal 1' rimarrei molto sorpreso, è come se avessi timore. Non devi averlo, solo rispetto".

Difesa a 3 o 4?

"Ormai quasi tutti fanno a tre e in fase di difesa sono a 4. Devi essere duttile, certo con la Spagna sarà differente, non puoi permetterti di essere dominante e giocare alto. Devi stare attento quando perdi il pallone".