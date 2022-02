Impallomeni: “Napoli ancora in emergenza. Spalletti non è mago Merlino, fa di necessità virtù”

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi di giornata.

A cosa è dovuto il blackout del Napoli a Cagliari?

"Ieri il Cagliari ha fatto una grande partita. Lì davanti hanno fatto un passo falso tutte, ma ci sono anche i meriti delle avversarie. La partita di ieri ci ha detto che il Napoli ha deluso, me lo sarei aspettato più battagliero. Non mi sento di attaccare le scelte di Spalletti, è il tecnico che li vede in settimana i suoi. Se ha scelto Fabian Ruiz e Osimhen non dall'inizio un motivo c'è. Ha buttato via una grande occasione, mi aspettavo qualcosa di meglio dal punto di vista dell'atteggiamento, della motivazione. Ora il Napoli entra dentro una galleria. Col Barcellona sarà una partita dispendiosa e non vedo così certa la qualificazione. Poi ci sarà la Lazio all'Olimpico, poi il Milan. Deve uscire indenne da queste sfide. Capisco le critiche dei tifosi, perché era un'occasione per guadagnare punti sulle altre. Si sta un po' complicando la situazione".

Per il Napoli hanno inciso anche le assenze?

"Anche ieri era in emergenza. Spalletti non è mago Merlino, fa di necessità virtù. Mancavano diversi elementi importanti. Non è facile ripartire in queste condizioni. Non ho capito come le tre lì davanti non abbiamo fiutato il pericolo di queste partite. Il Cagliari non è quello di tre mesi fa, come il Milan non doveva sottovalutare la Salernitana. Questo gioco si vince facendo tuoi i duelli, ma il Cagliari ieri è sempre arrivato prima sul pallone".