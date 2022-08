Impallomeni: "Raspadori farà bene ovunque, credo che il Napoli faccia più per lui"

Nel suo intervento a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato anche del futuro di Raspadori

Nel suo intervento a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato anche del futuro di Raspadori: "Gioventù, freschezza, voglia di affermarsi. E' un ragazzo con la testa sulle spalle. Io credo che Allegri però voglia Morata. Se non ci può arrivare, per me Raspadori va bene ma le cifre sono troppo elevate. Secondo me farebbe bene in qualsiasi club ma come crescita Napoli gli si addice di più. Viene da una squadra con certi meccanismi e Spalletti è un altro allenatore di campo".