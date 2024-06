Imparato: "Di Lorenzo? Meglio perderlo! C’è un azzurro che con Conte può decollare”"

Gaetano Imparato, giornalista, è intervenuto ai microfoni Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito un estratto dell'intervista

Uno scambio Di Lorenzo-Chiesa ti alletterebbe?

"Assolutamente sì. Anche perché per come sta la situazione adesso di Di Lorenzo, mi dispiace doverlo dire, meglio perderlo che tenerlo. L'operazione Di Lorenzo-Chiesa mi alletterebbe, bisognerebbe vedere poi chi dovrebbe dare cosa a chi. Forse la soluzione migliore sarebbe quella di vendere Di Lorenzo e monetizzare, ma se Chiesa piace a Conte va bene, però Giuntoli inizierebbe a fare un po' di salti mortali. Di Lorenzo è uno dei migliori esterni d'Europa, lo paghi, e inizi a fare i conti con i tuoi problemi della Juve. La cosa da vedere è come Di Lorenzo affronterà l'Europeo, vediamo se si risveglia".

Raspadori nel progetto tattico di Antonio Conte sarà uno degli elementi fondamentali?

"Anche io non mi sbilancio se sarà centrale o meno. Conte davvero ci può insegnare tante cose, poi è uno che cambia, cambia, cambia. Lo vidi debuttare il primo campionato vincente a Bari, si inventò delle cose... Sposò il 4-2-4 che faceva Ventura, portò giocatori che a Bari mai avrebbero pensato di giocare. Il problema dell'inventiva quindi non si pone. Io sono convinto che Raspadori col bagaglio che ha - che secondo me è molto superiore a quello del Cholito - è uno che con Conte può tranquillamente fare quel decollo che non per colpa sua da quando è arrivato non ha potuto fare. Neanche nell'anno dello scudetto, perché non si capisce perché Spalletti preferiva Elmas. Anche nei quarti di Champions League per turbare le linee difensive del Milan lui partì dalla panchina. Quindi sostanzialmente mi auguro che con lui possa veramente esplodere per quello che è".