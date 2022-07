Improta: "Ho la sensazione che ADL tra qualche anno cederà il Napoli"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli: “Sono andati via due capitani, Insigne e ora ci siamo quasi con Koulibaly. Secondo me significa che il presidente sta pensando a cedere tra qualche anno la società. Non si possono lasciar andare via giocatori del genere, due colonne che per tanti anni hanno tenuto in piedi il blasone del Napoli dando soddisfazione ai tifosi. Nel momento in cui fai partire prima il capitano Insigne e il suo successore Koulibaly c’è qualcosa che si sta muovendo in senso negativo. Ovvero che la società sta pensando di lasciare. Resto allibito da quanto detto da Spalletti a fine stagione, ovvero che per lui Koulibaly e Ospina erano inamovibili. Dopo qualche giorno si ritrova senza loro. Voglio capire la sua reazione, dopodiché farò le mie valutazioni come persona, come uomo. Diceva che si voleva incatenare e invece ora applaude le partenze dei suoi due scudieri".