Improta: "Kean sarebbe perfetto per il dopo Lukaku"

L'ex giocatore del Napoli Giovanni Improta è intervenuto a Radio Marte facendo un nome per il futuro, per il mercato, per la squadra della prossima stagione. Una vera e propria suggestione.

"Kean sarebbe un ottimo profilo per Conte e farebbe al caso del Napoli: ha tecnica, dribbling, fa salire la squadra, fisicità ottima ed è bravo di testa. E' da tenere in seria considerazione per il dopo Lukaku. Il Napoli ha una bella rosa, potrebbe aggiungere qualità laddove ne mancasse un pizzico. Sarà Conte a decidere i profili giusti. Sono certo Conte avrà chiesto garanzie per il prossimo anno, ma la sua permanenza a Napoli per me è scontata. Arriveranno 4-5 nuovi innesti in tutti e tre i reparti. Il 4-3-3 ha permesso al Napoli di conseguire tanti risultati importanti ma non è detto che quel modulo garantisca a Conte di riacciuffare la vetta.

Bisogna capire Conte che modulo sceglierà per la prossima stagione. Le voci sul futuro di Conte alla Juve o altrove le trovo un modo per destabilizzare l'ambiente Napoli, con la squadra che si propone di dar fastidio all'Inter..Non dobbiamo cadere in queste provocazioni, che sono dirette al Napoli da quando ha cominciato a diventare una grande società. Conte non andra via a fine stagione, altrimenti vorrà dire che mi sono sbagliato. Napoli-Milan è un crocevia per il campionato, battendo i rossoneri si andrebbe a Bologna con la consapevolezza della propria forza e un rinnovato entusiasmo".