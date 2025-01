Improta: "Kvara? Teniamocelo stretto fino a giugno! Ora non possiamo dare uno dei migliori"

Gianni Improta, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ho visto un grande Napoli ieri, mi sono divertito. Tutto cade in un momento particolarissimo, durante questo mercato invernale che crea non pochi problemi a livello mentale. C’è il discorso di Kvaratskhelia da dover risolvere, io vorrei però che il calciatore restasse fino a giugno. Deve terminare la stagione a Napoli visto che l’ha cominciata a Napoli.

Mi auguro che la società si faccia sentire, deve decidere il Napoli se cederlo o meno. Bisogna usare il pugno duro, però oltre al bastone ci vuole anche la carota. Kvaratskhelia non è uno che mette il muso, non lo vedo come Osimhen, è un gran bravo ragazzo. Ce lo dobbiamo tenere ben stretto e lui deve sposare la nostra causa almeno fino a giugno. Non possiamo, a metà campionato, dar via uno dei migliori prodotti della rosa. Ci voleva solo uno come Conte dopo la scorsa stagione, il suo gioco non mi ha mai troppo attirato, ma ha trovato gli interpreti giusti per il suo 4-3-3. Ha assestato la difesa, poi con McTominay s’è organizzato ancora meglio dal punto di vista difensivo visto che il primo filtro arriva dagli attaccanti e dai centrocampisti. Ora vedo i movimenti giusti e pian piano sta arrivando anche il bel gioco. Quando hai le idee giuste non esiste differenza tra avversario forte o meno forte. Il post gara di Conte? Mi ha fatto capire che lui vorrebbe trattenere con sè Kvaratskhelia e se il georgiano restasse fino a giugno sarebbe un’altra vittoria di Conte”.