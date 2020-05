Improta: "La ripresa del calcio deve essere cauta, complimenti a De Luca..."

Gianni Improta, il baronetto di Posillipo ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: "Da due mesi con la Juve Stabia stiamo facendo questo lavoro a secco, ovviamente da casa. Allenamenti il 18 e giocare a metà giugno? Devo innanzitutto fare i complimenti al governatore De Luca, l'ho sentito ieri e lui giustamente sta dicendo che piano piano stiamo andando bene. L'importante è prendere tutte le precauzioni per non incappare in questo virus che è stato l'imponderabile che ci è arrivato addosso, nessuno poteva immaginare una catastrofe del genere e ci ha colti impreparati. La ripresa deve essere cauta, penso che pian piano riprenderemo con intelligenza ed anche andare oltre agosto non sarà un problema, salvaguardando la salute degli atleti".