Improta: "Una delle soluzioni rimaste è cedere il club", Iannicelli replica: "E' fantasia! Difficile contestare ADL"

Gianni Improta, ex calciatore del Napoli ha detto la sua in merito all'attuale momento del Napoli nella trasmissione Campania Sport: "L'attuale società non vede di buon occhio gli ex calciatori storici del Napoli, Il discorso è delicato perchè ci troviamo a cospetto di una società guidata sui generis visto che c'è una sola persona che comanda. Ho sempre detto che avrei voluto vedere la faccia del presidente quando non sarebbero arrivato i risultati. Ormai una delle soluzioni rimaste sarebbe quella di cedere il club". Pronta la replica del giornalista Peppe Iannicelli: "Difficile contestare ADL con i risultati che sta ottenendo. poi che quest'anno le cose che non stanno andando nel verso giusto anche per colpa di Ancelotti sono d'accordo ma parlare di cessione mi sembra pura fantasia".