Improta vota Hojlund: “E’ un signor attaccante, può sostituire al meglio Osimhen”

Gianni Improta, ex calciatore del Napoli e dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso della trasmissione ‘Tifo azzurro’: “Osimhen? Secondo me il giocatore che per caratteristiche può sostituirlo al meglio è Hojlund dell’Atalanta. Il danese è davvero un signor attaccante!”.