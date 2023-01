Inchiesta plusvalenze Juve, Paratici a Report: “Attacco unilaterale, ora posso solo difendermi”

Report, trasmissione in onda su Rai 3, ha mandato in onda questa sera uno speciale sull'inchiesta per le plusvalenze fittizie della Juventus.

La trasmissione si è concentrata sul "Libro Nero FP", trovato negli uffici della Juve dalla Guardia di Finanza, dove FP sono le iniziali di Fabio Paratici, ex direttore sportivo bianconero e per gli inquirenti mente del sistema di azioni correttive.