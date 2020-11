Incocciati: "Difesa del Napoli è ferrea, ma a Bologna ha concesso qualcosa..."

Beppe Incocciati, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen? Ci voleva che questo ragazzo sancisse la vittoria. La difesa è abbastanza ferrea, anche se a Bologna ci sono state diverse occasioni a favore degli avversari. Io sono tra quelli che pensa che questo gioco sia stato inventato per fare gol, preferisco vedere una gara che finisce con diversi gol ma che sia bello da vedere, come sta facendo vedere il Napoli".