Incocciati: "Ora Lucca va sostenuto o si rischia di perderlo! Funzionale al gioco di Conte"

Beppe Incocciati, ex calciatore, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Lucca è un giocatore che ha bisogno di un sostegno, ha necessità di crescere. Che vogliamo fare con lui? Lo vogliamo far sentire fuori da tutto e bruciarlo? O vogliamo perderlo?

Ritengo che possa essere un attaccante funzionale al gioco di Conte. Molto bravo di testa ma gli esterni hanno un tempo in più di gioco e quindi non gli arrivano i cross. Se si impara a sfruttarlo con i cross anche di prima, soprattuotto gli esterni bassi. Bisogna rifornirlo con continuità".