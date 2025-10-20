Incocciati: "Ora Lucca va sostenuto o si rischia di perderlo! Funzionale al gioco di Conte"
TuttoNapoli.net
Beppe Incocciati, ex calciatore, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Lucca è un giocatore che ha bisogno di un sostegno, ha necessità di crescere. Che vogliamo fare con lui? Lo vogliamo far sentire fuori da tutto e bruciarlo? O vogliamo perderlo?
Ritengo che possa essere un attaccante funzionale al gioco di Conte. Molto bravo di testa ma gli esterni hanno un tempo in più di gioco e quindi non gli arrivano i cross. Se si impara a sfruttarlo con i cross anche di prima, soprattuotto gli esterni bassi. Bisogna rifornirlo con continuità".
Pubblicità
Le Interviste
Rileggi liveBeukema in conferenza: "Io e Lang siamo carichi. Tifosi Napoli? Non c'è paragone con Bologna"
Copertina Da 0 a 10: l'impietoso paragone per Lucca, la frase scritta nello spogliatoio, l'attentato al ragù di Olivera e l'incredibile dato sulla difesa di Arturo Minervini
Le più lette
1 Marelli conferma: "Rigore Milan oltre il protocollo, l'arbitro non doveva essere richiamato dal Var"
Prossima partita
21 ott 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|PSV Eindhoven
|Napoli
In primo piano
Rileggi liveConte in conferenza: “Non saremo vittima sacrificale, Psv fa gioco particolare. Lang? Presto anche titolare. Su McT…”
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Fatta la gara, preso gol fortuito. Manca concretezza. Hojlund-Scott? Erano qui per giocare, ma se non al 100%…”
Francesco CarboneRileggi liveConte in conferenza: "Buongiorno e Politano recuperati, 7 gare in 22 giorni: servirà ruotare. 4-3-3 con uno o due esterni: useremo entrambi! Su McTominay, Lang e Baroni..."
Pierpaolo MatroneSpalletti a 360°: "Via da Napoli perché ADL aveva preso il sopravvento! Una volta disse una cosa inascoltabile..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com