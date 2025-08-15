Infortunio Lukaku, l'esperto: "Prime indicazioni sui tempi di recupero (aspettando gli esami)"

vedi letture

Il dottor Matteo Vitali dell'Ospedale San Raffaele di Milano ha parlato a Sportmediaset dell'infortunio occorso in amichevole a Romelu Lukaku. L'attaccante del Napoli, come comunicato dal club azzurro ieri dopo l'infortunio, ha rimediato un risentimento al quadricipite coscia sinistra: "La dinamica dell'infortunio fa presagire un interessamento del quadricipite che ha subito un trauma.

Nei primi giorni riposo e terapie fisiche, successivamente ecografia o risonanza medica per valutare l'entità dell'interessamento muscolare. Nei gradi minimi ci vogliono 5-7 giorni di riposo assoluto e una successiva graduale ripresa dell'attività", ha detto il dottor Vitali.