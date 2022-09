Infortunio Osimhen, Spalletti annuncia: “Out sabato e per alcune delle prossime partite"

Luciano Spalletti ha parlato anche delle condizioni di Victor Osimhen

Durante la conferenza stampa dopo il successo per 4-1 sul Liverpool, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato anche delle condizioni di Victor Osimhen: "Non è a rischio per sabato, non gioca sicuramente. E non ne giocherà altre nelle prossime settimane, visto che è un problema muscolare".