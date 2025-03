Inler consiglia il Galatasaray: "Farei di tutto per tenere Osimhen, ma con ADL è difficile..."

Gokhan Inler, ex azzurro e responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato a Fanatik del suo 'nuovo' ruolo in bianconero e di cosa ha imparato in questi primi mesi: "La cosa più importante è che voglio fare esperienza. All'Udinese in 7 mesi ci siamo assicurati la permanenza in campionato. In realtà, anche questo è un grande successo. Sono 30 anni di fila che restano in Serie A. Per me questo è un gradino. I nostri obiettivi continuano. Speriamo che con l'Udinese ci sia anche un obiettivo come la partecipazione all'Europa. Il campionato italiano è un campionato molto difficile. Se guardiamo i budget, lottiamo con un budget che è un terzo rispetto alle grandi squadre. Cerchiamo di prendere rapidamente i giocatori di talento prima che le grandi squadre li prendano. Per evitare che le altre squadre ce li soffino..."

Osimhen è arrivato al Galatasaray dal Napoli e sta avendo un'ottima prestazione. Cosa ne pensi di lui?

"Conosco Osimhen. Non abbiamo giocato insieme, ma ci conosciamo. È un ottimo amico di Mertens. Questo è molto importante. Mertens è un mio grande amico, so che tipo di giocatore e che carattere ha. So per certo che Mertens ha aiutato Osimhen ad ambientarsi. Due anni fa, quando ero all'Adana Demirspor, abbiamo giocato un'amichevole contro il Napoli. Già lì si poteva vedere. Osimhen è un attaccante completamente diverso dagli altri. Un incredibile goleador. Ha un buon fisico, è veloce. È un attaccante che mi piace molto. Sta facendo ottime cose al Galatasaray".

Se Gökhan İnler fosse il direttore sportivo del Galatasaray, potrebbe arrivare a Osimhen?

"Come giocatore, ovviamente lo vorrei. Tuttavia, c'è anche la questione del cartellino. Io farei di tutto per Osimhen. Con gli sponsor, con i tifosi... Secondo me, un modo per trasferire Osimhen lo troverei. Però anche il presidente del Napoli è un personaggio molto difficile e un vero uomo d'affari... Guarda la squadra come un'azienda. Appena le cose non vanno, vende subito il calciatore".