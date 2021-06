Insigne, l'ex procuratore: "Cambio agente? Non mi sento offeso, ma modalità dovevano essere diverse"

Antonio Ottaiano, ex procuratore di Insigne, ha parlato al Corriere del Mezzogiorno della loro separazione professionale: "Non mi sento offeso, non ho subito un torto e quindi non devo perdonarlo. Sono arrivati dei risultati anche al di sopra le aspettative e lui ha fatto una scelta professionale che non giudico. Probabilmente considerando il rapporto professionale la modalità di interruzione doveva essere diversa. Ho dato più di quello che un professionista può dare per il suo assistito. Probabilmente aveva esigenze diverse. Gli auguro sempre il meglio, a cominciare da stasera".