Insigne: "Rimpianto è l'inizio stagione, l'Atalanta non è irresistibile e non ci sono 15 punti..."

Nel corso dell'intervista al Corriere della Sera, il capitano Lorenzo Insigne s'è soffermato anche sul distacco dall'Atalanta che ora non trova riscontri in campo: "Non la sua migliore partita? Sinceramente no, non è stata una prestazione all’altezza di tutta la squadra. Probabilmente abbiamo pagato un po’ di stanchezza. Però mi lasci dire una cosa. Quindici punti tra il Napoli e l’Atalanta sono troppi. La partita fino a un certo punto è stata equilibrata, la nostra qualità non è venuta fuori ma non abbiamo incontrato avversari irresistibili».

Il Napoli paga l’inizio di stagione deludente. "Sì, è un grande rimpianto. Un peccato, soprattutto per quello che stiamo facendo adesso. Abbiamo fatto un recupero importante con Gattuso, ma resta l’amarezza".