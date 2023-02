Inter a -15 dal Napoli, ma Jacobelli è sicuro: "Inzaghi tra i migliori allenatori italiani"

Xavier Jacobelli, durante la trasmissione SportitaliaMercato, in onda su Sportitalia, si è espresso riguardo al tecnico dell'Inter Simone Inzaghi

Xavier Jacobelli , durante la trasmissione SportitaliaMercato , in onda su Sportitalia, si è espresso riguardo al tecnico dell'Inter Simone Inzaghi: "Rimango basito quando si parla della posizione di Inzaghi. Stiamo parlando di un allenatore che ha raccolto l'eredità di Antonio Conte, vincitore dello scudetto. Ha vinto due Supercoppe, una coppa Itallia e, l'anno scorso, ha conteso lo scudetto al Milan. Ha pareggiato contro una grande Samp, una squadra che ha dimostrato grande attaccamento alla maglia.

Inzaghi è uno dei migliori allenatori del nostro calcio, nell'anno del dominio del Napoli. Non capisco come possa essere messo in discussione".