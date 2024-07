Inter, Bergomi: "Zielinski perfetto. Non avrà problemi, ricordate a Napoli?"

vedi letture

Beppe Bergomi fa le carte all'Inter. La bandiera nerazzurra, intervistata sulle colonne dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si è soffermata sul centrocampo a disposizione di Simone Inzaghi che da quest'anno potrà contare anche su Piotr Zielinski, arrivato a parametro zero dal Napoli e che andrà a rinforzare un reparto già qualitativo di per sé portando la sua capacità di inserimento in area.

L'Inter ha un centrocampo davvero molto forte - ha esordito l'ex difensore -. Basti pensare ai tre che sono sempre stati individuati come titolari: Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Sono praticamente tre numeri dieci che hanno cambiato ruolo e lo stanno facendo benissimo, garantendo un’incredibile qualità. In più le alternative sono altrettanto valide. L’albanese Kristjan Asllani ha tratto maggiore autostima e personalità dopo gli Europei in Germania, Davide Frattesi ha caratteristiche diverse perché si inserisce e strappa. Infine, Zielinski è perfetto per far rifiatare l’armeno e sa fare le due fasi di gioco.

Forse manca soltanto qualche centimetro - ha concluso Bergomi - perché nessuno ha una struttura fisica dominante in altezza. Il polacco, sono sicuro, non avrà problemi ad ambientarsi, in fin dei conti al Napoli come all’Inter il reparto resta con tre interpreti. Farà la mezzala anche in nerazzurro".