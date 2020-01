Inter, Conte: "Ora il Napoli in semifinale, vogliamo arrivare in fondo ma siamo in difficoltà..."

L'Inter batte la Fiorentina e conquista le semifinali di Coppa Italia. Questo il primo commento del tecnico nerazzurro Antonio Conte ai microfoni di Rai Sport:

Bella vittoria stasera. "Sì, penso sia una vittoria meritata. Siamo contenti, ora affrontiamo questa semifinale. Vogliamo andare in fondo in tutte le competizioni perché vogliamo fare esperienza e migliorare".

Derby, Napoli e Lazio in una settimana. Si deciderà molto? Si aspetta qualcosa di più? "Dobbiamo recuperare qualche giocatore, oggi per problemi che spero non siano grossi a centrocampo avevamo Vecino e Barella unici effettivi e abbiamo forzato l'ingresso di Eriksen che comunque ha mostrato personalità e ci alza il livello di qualità. Spero di recuperare qualcuno in mezzo al campo perché siamo un po' in difficoltà".