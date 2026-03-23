Inter, Kolarov non fa drammi: "Può capitare di non vincere, abbiamo vantaggio su chi insegue"

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Altro mezzo falso per l’Inter, raggiunta dalla Fiorentina nella ripresa dopo il vantaggio iniziale firmato da Pio Esposito. Nel post partita, ai microfoni di InterTV, Kolarov ha provato a guardare il bicchiere mezzo pieno, pur riconoscendo il momento non brillantissimo della squadra: “Le difficoltà ci sono sempre, il nostro obiettivo era vincere. Può capitare di non trovare la vittoria, ma abbiamo comunque 6 o 7 punti di vantaggio su chi insegue”.

L’ex difensore ha poi sottolineato come alla squadra stia mancando qualcosa sotto il profilo della brillantezza: “Non stiamo vivendo il nostro miglior momento, ma la squadra ha cercato di mettere in pratica quanto preparato in settimana. Ci manca un po’ di freschezza e un po’ di lucidità, speriamo di ritrovarla dopo la sosta”.

Infine, il messaggio è stato chiaro: ripartire subito, senza fare drammi. “Si ripartirà dai fatti, domenica sera giocheremo contro la Roma e dovremo ricominciare da lì. Siamo in una buona posizione, possiamo migliorare, abbiamo un buon vantaggio e cercheremo di aumentarlo”. Poi la chiusura con una lettura positiva del pareggio: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ci è mancata la parte centrale, ma prendiamo il lato positivo: per come si era messa la partita, questo punto lo teniamo stretto e ci dà uno stop in più verso il nostro obiettivo”.