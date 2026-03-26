Vieri avverte l'Inter: "Occhio al Napoli, col rientro degli infortunati lotterà fino alla fine"

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Bobo Vieri, ex attaccante di Milan, Inter e Juventus, parla al Corriere della Sera della corsa scudetto che si è clamorosamente riaperta nelle ultime giornate di campionato.

Domanda semplice: chi vince lo scudetto?

"Ho sempre detto che l’Inter è la squadra più forte e resto coerente, ha tutto per vincere il campionato. In un anno un momento di flessione è comprensibile. Ora c’è pressione, mancano otto partite. Non si può più sbagliare".

Milan o Napoli, di chi deve avere più paura Chivu?

"Vedo bene la squadra di Conte. Sta recuperando tutti gli infortunati e lotterà per il titolo fino alla fine".

Certo, se nel Milan Leao facesse il Leao…

"Ormai si parla di lui da tanti anni e si dicono sempre le stesse cose. Quando gioca bene è il più forte di tutti, se gioca male va dato via il giorno dopo. C’è tanta confusione e non va bene".

Colpa nostra?

"È anche colpa sua".