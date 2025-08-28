Inter, Marotta: “Chivu? Champions l’ha vinta! Acquisti giovani su richiesta proprietà…”

vedi letture

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni Sky Sport a margine dei sorteggi per la Fase Campionato di Champions League: "Intanto alla finale ci siamo arrivati, a livello statistico dal 2018/19 abbiamo rappresentato maggiormente l'Italia ed è un orgoglio e un vanto. Come obiettivo vogliamo fare bene. Chivu è alla prima esperienza da allenatore ma questa manifestazione l'ha vinta, sa come si affrontano gli avversari. Questa nuova formula è molto difficile, l'importante è affrontare le squadre al momento giusto e che l'aspetto psicologico e della forma fisica sia sempre al massimo".

Liverpool e Arsenal a San Siro magari vi faranno fare un acquisto con i soli incassi da botteghino.

"(ride, ndr) No, non ci facciamo condizionare da questo, assolutamente. Abbiamo fatto il programma di mercato con un modello diverso, investendo sui giovani, dei quali quattro comprati e uno del nostro settore giovanile, Pio Esposito. Un'età media di 21 anni e mezzo, in sintonia con le linee guida della proprietà e del club. Abbiamo un allenatore all'esordio ma ricco d'esperienza. L'organico è in sintonia con le nostre ambizioni. Inglesi a San Siro? Da appassionato di calcio sono contento, il livello di difficoltà è molto alto ma sono fiducioso. In casa avremo il supporto dei nostri splendidi tifosi e ce la giocheremo. L'aspetto più delicato, oltre il blasone, sarà avere una condizione psico-fisica perfetta".

Per fortuna col Kairat Almaty giocate in casa.

"Ho visto che al Real Madrid è toccata la trasferta, 7 ore di viaggio sono tanta roba. Siamo assolutamente contenti di affrontarli in casa".