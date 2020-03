Inter, Marotta: "Dalla UEFA nessuna direttiva, le gare europee si giocheranno"

L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in merito alla possibile sospensione delle gare anche in campo europeo: "Gli indirizzi delle competizioni europee vengono dettati dall'UEFA. Non penso ci sia il rischio di non giocare le coppe, le indicazioni ricevute vanno nella direzione dello scendere in campo, seppur a porte chiuse. Però queste sono decisioni che vengono prese in primis dal nostro Governo e poi dall'UEFA"