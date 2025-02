Inter, Pavard: "Vincendo a Napoli saremo primi! Sentiranno pressione, noi abituati..."

vedi letture

Benjamin Pavard, difensore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni riportate dai colleghi di Fcinter1908.it.

Benjamin, come si riparte dopo la sconfitta contro la Juventus?

“Siamo molto delusi dalla prova che abbiamo fatto. Nel primo tempo potevamo benissimo andare sul 3-0 o 3-1, se avessimo convertito le occasioni create. Ma il risultato ci ha penalizzato, e per questo non siamo contenti. Ora guardiamo avanti, alla partita di sabato (contro il Genoa, ndr), che è molto importante.”

Gli obiettivi restano sempre gli stessi?

“Certo! Si gioca per vincere e noi vogliamo vincere tutto. Siamo ancora in corsa per tutte e tre le competizioni, abbiamo obiettivi molto importanti che passano attraverso delle belle partite. Penso a quella contro il Genoa, ma anche a quella contro il Napoli…”.

Ma perché una squadra che ha vinto lo Scudetto qualche mese fa ed è a due punti dalla testa della classifica, soffre negli scontri diretti?

“Diciamo questo: si vorrebbe sempre arrivare davanti a tutti, vincere tutto. Ma non è così semplice: il calcio è duro, è difficile confermarsi. L’anno scorso abbiamo disputato una grande stagione, giocando ottime partite contro le ‘grandi’ squadre. Lo dico tra virgolette, ‘grandi’, perché intendo proprio le più grandi. Abbiamo tante gare ancora da disputare, dobbiamo concentrarci solo su noi stessi. È vero che non abbiamo fatto tanti punti contro le top 8 del campionato, ma se vogliamo arrivare in fondo e vincere lo Scudetto, dobbiamo pensare di vincere le prossime partite”.

In Europa invece il ruolino è molto diverso. Come spieghi la differenza di rendimento rispetto all’Italia?

“La differenza… Penso che tutti siano motivati a vincere le partite, ma giocare dopo la Champions non è mai facilissimo perché si spendono tante energie. Siamo comunque l’unica squadra italiana rimasta in quella competizione e se dovessimo vincere contro Genoa e Napoli saremmo primi in campionato. La nostra stagione è buona. È vero, abbiamo perso molti punti per strada ma siamo ancora in corsa per tre competizioni.”

Chi soffre più pressioni per la volata Scudetto? Voi o il Napoli?

“Il Napoli. Noi abbiamo vinto il campionato lo scorso anno e ora tutti vogliono batterci. Loro sono primi ora, ma noi siamo abituati a giocare partite dove ci sono tante pressioni. Non mi faccio troppe domande: vediamo gara dopo gara.”

Quali sono i punti di forza del Napoli?

“Sono molto compatti, segnano molti gol e ne fanno segnare pochi. E poi hanno un buon allenatore: è una squadra che funziona bene. Ma lo scontro diretto sarà un’altra storia: cercheremo di andare a Napoli per vincere”.

Che stagione stai vivendo a livello personale?

“Mi sento bene, l’infortunio (al bicipite femorale, ndr) è alle spalle. Sto crescendo, ci sono tante partite da giocare tra campionato e Champions, vogliamo vincere tutto e ci sarà bisogno di tutti.”

Ma tu credi alla possibilità di arrivare in fondo in Italia e in Europa?

“Certo che ci credo! Si gioca sempre per arrivare in fondo, per disputare le finali e vincerle! Ma ripeto, bisogna pensare partita dopo partita, abbiamo uno staff preparato e giocatori per poter arrivare in fondo. Anche con la spinta dei tifosi.”

Cosa preferiresti vincere? Scudetto o Champions?

“Toutes les deux! Tutte e due (dice in italiano, ndr).”