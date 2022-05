Inter, Perisic rovina la festa: “Rinnovo? Non si parla così e non si attende l’ultimo!”

Dopo il successo in Coppa Italia contro la Juve, l'esterno dell'Inter Ivan Perisic, autore della doppietta decisiva, ha parlato ai microfoni di Mediaset.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il successo in Coppa Italia contro la Juve, l'esterno dell'Inter Ivan Perisic, autore della doppietta decisiva, ha parlato ai microfoni di Mediaset: "Ho sempre creduto, anche quando eravamo sotto 2-1. Ho cercato di alzare la testa a tutti perchè l'abbiamo persa per 10-15 minuti ma la vittoria meritata".

Ti senti il leader di questa squadra?

"Sì, sempre. Quando la squadra è forte così è più facile essere leader. Dobbiamo solo continuare così. Ci sono due finali. Vincere e aspettare perchè nel calcio può accadere di tutto".

Credete nello scudetto?

"Sempre".

Il rinnovo? Marotta ha detto che siete vicini.

"Non lo so anocra. Così non si parla con i giocatori importanti, non si aspetta l'ultimo momento. Anche questo è vero".